Дивеев про 0:1 с Египтом: «Поняли, на что мы способны, где есть проблемы, а где — нет. Бывает суета, нелепые потери. Мармуш — мировой игрок, ему многое удавалось»

— Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.
— Например?
— То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.
— Тяжело было играть против Омара Мармуша?
— Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.
— Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?
— Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать, — сказал Дивеев.