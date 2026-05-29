Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.40
П2
3.31
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Дивеев про 0:1 с Египтом: «Поняли, на что мы способны, где есть проблемы, а где — нет. Бывает суета, нелепые потери. Мармуш — мировой игрок, ему многое удавалось»

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев высказался о поражении команды в товарищеском матче с Египтом (0:1) в Каире.

Источник: Спортс‘’

— Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.

— Например?

— То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.

— Тяжело было играть против Омара Мармуша?

— Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.

— Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?

— Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать, — сказал Дивеев.