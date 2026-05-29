Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
Президент «Урала» о Селихове: «Мне он сказал, что готов дальше биться за клуб. Намерен остаться. Я за него двумя руками, Саша — один из лучших вратарей в России»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что вратарь Александр Селихов не собирается покидать команду.

Источник: Спортс''

По итогам стыковых матчей клуб из Екатеринбурга уступил махачкалинскому «Динамо» и продолжит выступление в Лиге PARI.

— Один вопрос про конкретного игрока. Селихов продолжит играть в «Урале»? После ответного стыка Александр заметил: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге».

— От вас впервые слышу такие его слова. Саша — опытный вратарь. Мы с ним переговорили после ответного матча с Махачкалой. Он сказал, что готов дальше биться за «Урал» и доказывать. Намерен остаться. У него действующий контракт. Не слышал, чтобы он куда-то собрался уходить. Мы очень рады, что он оказался в нашем клубе.

— При этом, наверное, все же ошибся в эпизоде со вторым голом махачкалинцев.

— Покажите мне голкипера, который никогда не ошибается. Таких нет в природе. Возможно, Саша мог сыграть чуть удачнее, отбить. Но о какой-то глобальной ошибке я бы не говорил. Вы же не вспоминаете сколько раз он нас спасал!

Я за него двумя руками. Один из лучших голкиперов в нашей стране, — сказал Иванов.