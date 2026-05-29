Капелло о том, что Ираола не захотел в «Милан»: «Зачем ему это? Он работает в АПЛ — это как петь в Ла Скала. Еще один успешный год — и будет шанс возглавить топ-клуб лиги&raqu

По итогам сезона-2025/26 миланский клуб занял пятое место и не вышел в Лигу чемпионов. Главный тренер Массимилиано Аллегри был уволен.
«Борнмут» под руководством 43-летнего испанца занял 6-е место в АПЛ.
«Зачем ему нужно идти в “Милан”? Его команда провела хороший сезон, “Борнмут” стал открытием в АПЛ. Он тренирует в Англии, в сильнейшей лиге — это как петь в Ла Скала. Зачем ему уходить?
К сожалению, у нас нет никаких оснований для жалоб. Ираола прекрасно понимает, что еще один такой же успешный сезон и благоприятное стечение обстоятельств могут вскоре привести его к руководству топ-клубом, борющимся за титул в Премьер-лиге.
«Милану» же, прежде чем судить о работе Аллегри или кандидатов на пост его преемника, нужно сформировать квалифицированный управленческий штаб.
Те имена, которые я слышал, пока не очень вдохновляют. Я читал, что есть кандидаты из Англии и США на пост спортивного директора. А как же итальянцы? Почему так? Я в шоке.
Самая большая ошибка в том, что никто не смог понять причину этого провала. Почему команда проиграла всего один раз в первых 25 турах и 7 раз после этого?
Прежде чем всех уволить, нужно было найти причину. Если этого не сделано, то в увольнениях нет смысла. Если, конечно, новый тренер не окажется волшебником с палочкой", — сказал Капелло.
Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным — команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport).