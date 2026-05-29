Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.25
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Капелло о том, что Ираола не захотел в «Милан»: «Зачем ему это? Он работает в АПЛ — это как петь в Ла Скала. Еще один успешный год — и будет шанс возглавить топ-клуб лиги&raqu

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло высказался о том, что тренер «Борнмута» Андони Ираола отказался возглавить «россонери».

По итогам сезона-2025/26 миланский клуб занял пятое место и не вышел в Лигу чемпионов. Главный тренер Массимилиано Аллегри был уволен.

«Борнмут» под руководством 43-летнего испанца занял 6-е место в АПЛ.

«Зачем ему нужно идти в “Милан”? Его команда провела хороший сезон, “Борнмут” стал открытием в АПЛ. Он тренирует в Англии, в сильнейшей лиге — это как петь в Ла Скала. Зачем ему уходить?

К сожалению, у нас нет никаких оснований для жалоб. Ираола прекрасно понимает, что еще один такой же успешный сезон и благоприятное стечение обстоятельств могут вскоре привести его к руководству топ-клубом, борющимся за титул в Премьер-лиге.

«Милану» же, прежде чем судить о работе Аллегри или кандидатов на пост его преемника, нужно сформировать квалифицированный управленческий штаб.

Те имена, которые я слышал, пока не очень вдохновляют. Я читал, что есть кандидаты из Англии и США на пост спортивного директора. А как же итальянцы? Почему так? Я в шоке.

Самая большая ошибка в том, что никто не смог понять причину этого провала. Почему команда проиграла всего один раз в первых 25 турах и 7 раз после этого?

Прежде чем всех уволить, нужно было найти причину. Если этого не сделано, то в увольнениях нет смысла. Если, конечно, новый тренер не окажется волшебником с палочкой", — сказал Капелло.

Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным — команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport).