Колосков про 0:1 с Египтом: «Нужно разбираться, нужны ли такие матчи после труднейшего сезона. Видно, что ребята хотят играть, но сил нет. Молодцы, все оставили на поле»

"Да, как-то грустновато, но другого, в принципе, и ожидать, мне кажется, невозможно было. Египет готовится к матчам чемпионата мира, конечно, у них команда более сыгранная, лучше игроки подготовлены, видно, что запас сил остался приличный.
Наши старались, нельзя упрекнуть кого-то в недоработке, нежелании бороться, все это было. Но видно было, как тяжело им это все дается — рывки, индивидуальных действий вообще не было, потому что они требуют скорости, ловкости, устойчивости. Этого не было.
Конечно, гигантское количество брака в передачах. Немного получалось в начале первого тайма, держали мяч, но египтяне за счет большей активности вернули контроль над мячом.
Нужно, конечно, специалистам, тренерам, игрокам, руководителям разбираться, нужны ли такие матчи после такого напряженного сезона. Видно, что ребята хотят играть, но у них нет сил, по лицам видно — он рванул на 20 минут, задыхается, не может дальше.
Но можно поблагодарить ребят за самоотдачу, конечно, что после такого труднейшего сезона все старались держать какую-то марку сборной команды. Но объективно — Египет больше контролировал мяч, но это не значит, что у них было много моментов, у соперника тоже было их немного. И совсем необязательный гол после подачи с фланга пропустили.
Но и у нашего Ивана Сергеева был момент от удара головой. Вывод такой: тяжело играть в конце сезона и психологически, и физически, но ребята молодцы. Какой был запас сил, все оставили на футбольном поле", — сказал Колосков.