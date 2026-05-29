Колосков про 0:1 с Египтом: «Нужно разбираться, нужны ли такие матчи после труднейшего сезона. Видно, что ребята хотят играть, но сил нет. Молодцы, все оставили на поле»

Но можно поблагодарить ребят за самоотдачу, конечно, что после такого труднейшего сезона все старались держать какую-то марку сборной команды. Но объективно — Египет больше контролировал мяч, но это не значит, что у них было много моментов, у соперника тоже было их немного. И совсем необязательный гол после подачи с фланга пропустили.