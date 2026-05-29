Агкацев про 0:1 с Египтом в Каире: «Моментами было сложно из-за того, что лазеры с трибун глаза слепили. Культура боления отличается от России. Интересный опыт»

— Уступили участнику чемпионата мира. Что можешь сказать про игру?
— Интересная игра. Наверное, одна из самых интересных за последние пару лет. К сожалению, не удалось победить. Но я считаю, ребята все выложились на максимум. К сожалению, результат не в нашу пользу.
— Ты сказал «одна из самых интересных». Что подразумеваешь под этим?
— Я за сборную ни разу не играл на выезде. Все матчи у меня были на территории России, поэтому интересный опыт сыграть за пределами страны.
— Хорошая атмосфера была на игре. Как оценишь национальные особенности боления? Крики, гонги, трубы, лазеры?
— Необычно, конечно, непривычно, но интересно, как опыт. Мне понравилось, но моментами было сложно из-за того, что лазеры [с трибун] глаза слепили. В целом, культура боления отличается от России.
— Было много работы для вратаря?
— Достаточно, я считаю. И в построении атак, и в защите ворот хватало моментов. Я бы не сказал, что было очень много каких-то опасных ударов, но в тонусе держали.
— Как можешь разобрать пропущенный гол?
— Чуть-чуть не успел среагировать, пальцами зацепил мяч. По темпу отлично разыграли, подали, [Мостафа Зико] пробил. К сожалению, не удалось спасти команду.
— Сегодня было порядка двух тысяч болельщиков из России на трибунах. Это один из самых крупных выездов в истории. Слышал поддержку?
— Да, конечно, слышал поддержку и перед игрой, и во время разминки, и во время игры. Очень громко болели. Спасибо большое за это. Очень чувствовалась их поддержка. Спасибо большое всем, кто приехал сегодня за нас поболеть. Даже я там видел осетинские флаги, вдвойне приятно, — сказал Агкацев.