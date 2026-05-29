Карпин сравнил нынешнюю сборную Египта с версией 2018 года: «Разные команды, сборная России тоже другая. Они стали сильнее, думаю. В чем-то схожи с Нигерией»

— Можете сравнить сборную Египта образца 2018 года (на домашнем ЧМ-2018 Россия обыграла египтян в группе — 3:1, Спортс«“) и нынешнюю. Какая сильнее?
— Сборная Египта сейчас и образца 2018 года — это две разные команды. Сборная России тоже абсолютно другая. Очень мало игроков до сих пор выступает с тех времен. Думаю, что египтяне стали сильнее с того момента.
— С кем можно сравнить Египет по уровню?
— С Нигерией, в чем-то схожие команды.
— Расстроились ли вы, что Салах не принял участие в игре?
— Хотелось, чтобы и он сыграл, и Мармуш. Но вышло, как вышло, — сказал Карпин.
Россия хуже Египта без Салаха. Вообще перестали забивать.