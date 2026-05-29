Булыкин про 0:1 с Египтом: «Игра была равной, ничья была бы справедливее. Мотивация разная — они едут на ЧМ, хотят выиграть. А у наших игроков уже предотпускное состояние»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался поражении команды в BetBoom товарищеском матче с Египтом (0:1) в Каире.

"Игра была равной на самом деле, видно, что ребята из Египта едут на чемпионат мира, готовятся, хотят выиграть.

А у наших футболистов уже предотпускное состояние, где-то не добежали, где-то не доглядели и получили гол. Я думаю, что если была бы ничья, то было бы намного лучше и справедливее, наверное, приятнее для болельщиков сборной России.

Но у наших не получилось забить, а египтяне воспользовались этим и говорят о том, что являются командой, которая поедет на чемпионат мира, им нужно проявлять свои лучшие качества. Это была игра, которая вызывала большой интерес, ведь у Египта сильная сборная.

Хотелось посмотреть, как наши футболисты сыграют против них. Два остальных соперника будут не такими интересными, думаю, что наши будут в другой футбол играть, результаты тоже будут другими.

Конечно, мотивация разная, я думаю, что многие хотели пораньше в отпуск уйти. Некоторые, может быть, хотели залечить свои травмы, все это сказывается на игре. Но, в принципе, не было такой большой разницы, матч был равным практически, но у Египта получилось дожать и воспользоваться моментом, когда наши ребята немного потеряли концентрацию, не добежали, после чего нам забили. А так, при ничьей были бы все больше довольны", — сказал Булыкин.

В июне команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборными Буркина‑Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидадом и Тобаго (9 июня в Калининграде).

Россия хуже Египта без Салаха. Вообще перестали забивать.

