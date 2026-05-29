«Реал» — самый дорогой клуб мира по версии Forbes. «Барса» — 2-я, «МЮ» — 3-й, «Ливерпуль» — 4-й, «ПСЖ» — 5-й, «Бавария»&nbs

«Реал» — самый дорогой клуб мира по версии Forbes. «Барса» — 2-я, «МЮ» — 3-й, «Ливерпуль» — 4-й, «ПСЖ» — 5-й, «Бавария»

Forbes представил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2026 году. В пятый раз подряд его возглавил «Реал».

1. «Реал Мадрид» — 9,5 млрд долларов (+41 за год, доход: 1,265 млрд долларов);

2. «Барселона» — 7,5 млрд долларов (+33%, доход: 1,063 млрд);

3. «Манчестер Юнайтед» — 7,2 млрд долларов (+9%, доход: 865 млн);

4. «Ливерпуль» — 6,2 млрд долларов (+15%, доход: 911 млн);

5. «ПСЖ» — 5,8 млрд долларов (+26%, доход: 912 млн);

6. «Бавария» — 5,7 млрд долларов (+12%, доход: 938 млн);

7. «Манчестер Сити» — 5,5 млрд долларов (+42%, доход: 900 млн);

8. «Арсенал» — 5,4 млрд долларов (+59%, доход: 895 млн);

9. «Челси» — 4,2 млрд долларов (+29%, доход: 637 млн);

10. «Тоттенхэм» — 3 млрд долларов (-9%, доход: 733 млн);

11. «Атлетико» — 2,95 млрд долларов (+74%, доход: 488 млн);

12. «Ювентус» — 2,4 млрд долларов (+12%, доход: 458 млн);

13. «Боруссия» Дортмунд — 2,2 млрд долларов (+7%, доход: 579 млн);

14. «Милан» — 1,85 млрд долларов (+23%, доход: 447 млн);

15. «Интер» — 1,8 млрд долларов (+57%, доход: 586 млн);

16. «Астон Вилла» — 1,4 млрд долларов (+56%, доход: 490 млн);

17. «Интер Майами» — 1,35 млрд долларов (+13%, доход: 200 млн);

18. «Лос-Анджелес» — 1,32 млрд долларов (+6%, доход: 167 млн);

19. «Ньюкасл» — 1,25 млрд долларов (+14%, доход: 435 млн);

20. «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1,08 млрд долларов (+8%, доход: 106 млн);

21. «Нью-Йорк Сити» — 1,02 млрд долларов (+17%, доход: 90 млн);

22. «Атланта Юнайтед» — 1 млрд долларов (+3%, доход: 105 млн);

23. «Бенфика» — 900 млн долларов (доход: 252 млн);

24. «Рома» — 940 млн долларов (+16%, доход: 242 млн);

25. «Эвертон» — 930 млн долларов (доход: 255 млн);

26. «Фулхэм» — 920 млн долларов (+8%, доход: 253 млн);

27. «Брайтон» — 910 млн долларов (+6%, доход: 295 млн);

28. «Штутгарт» — 880 млн долларов (доход: 323 млн);

29. «Сиэтл Саундерс» — 860 млн долларов (+8%, доход: 323 млн);

30. «Остин» — 855 млн долларов (+4%, доход: 94 млн);