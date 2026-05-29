Агент Дзюбы о возвращении в «Спартак»: "Много домыслов, это все не соответствует действительности. Была бы красивая история для нашего футбола, будем работать над вариантами

Сейчас многое муссируется, вспоминают ту самую историю про шарф, но Артем не так давно в интервью одному из величайших спартаковцев Андрею Тихонову дал все пояснения по этому поводу. Поэтому мне кажется, что те, кто еще раз посмотрит то видео, поймут, что Артему нет смысла что-то выдумывать. Он честно рассказал, как видел тот момент. А у меня есть лишь вопросы к человеку, который зачем-то бросил шарф на бровку, устроив провокацию. Также понятно, что для кого-то до сих пор переход Артема в «Зенит» — весьма чувствительная тема. Но опять-таки нужно знать подробности той истории. Большинство судят по каким-то отдельным вбросам в публичное поле. Надеюсь, Артем когда-нибудь предаст ее огласке. Тем не менее все это уже дела минувших дней.