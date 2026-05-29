Мостовой выбрал между Карпиным и Слуцким: «Даже выбирать не приходится»

Карпин сейчас тренирует сборную России, а Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».
— Выбор вам — Карпин или Слуцкий?
— Конечно, Валерий Карпин. Однозначно. Тут даже выбирать не приходится. При том, что с Валерием у нас были натянутые отношения одно время, много недопонимания. Я всегда буду на стороне футбольных людей. Многие обижаются, особенно, нефутбольные. Для меня Слуцкий — это человек, которому посчастливилось попасть в футбол. Он воспользовался своим шансом и хорошо себе устроил жизнь. А мы эту жизнь выгрызали. Поэтому, конечно, Карпин, — заявил Мостовой в интервью ютуб-каналу «ИНФОУРОК».
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.