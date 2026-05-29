Мостовой выбрал между Карпиным и Слуцким: «Даже выбирать не приходится»

— Конечно, Валерий Карпин. Однозначно. Тут даже выбирать не приходится. При том, что с Валерием у нас были натянутые отношения одно время, много недопонимания. Я всегда буду на стороне футбольных людей. Многие обижаются, особенно, нефутбольные. Для меня Слуцкий — это человек, которому посчастливилось попасть в футбол. Он воспользовался своим шансом и хорошо себе устроил жизнь. А мы эту жизнь выгрызали. Поэтому, конечно, Карпин, — заявил Мостовой в интервью ютуб-каналу «ИНФОУРОК».