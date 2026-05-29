«Атлетико» высмеял интерес «Барселоны» к Альваресу, выложив видео с собакой в маске льва: «Когда “Барса” пытается подписать вашего игрока»

Ранее сообщалось, что каталонцы сделали предложение в 100 млн евро за Альвареса, но «Атлетико» хочет получить за форварда больше 120 млн.
На видео лев, обозначенный эмблемой сине-гранатовых, нападает на людей на сафари. Когда хищник подбегает к машине, мужчина хватает его за гриву и срывает маску, под которой скрывается безобидная собака.
«Когда “Барса” пытается подписать одного из ваших игроков», — написано в подписи к видео.
«Атлетико» о «Барселоне»: «Нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейского комитета или пользоваться политическими связями для регистрации игроков».