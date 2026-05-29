Дивеев про 0:1 с Египтом: «Россия неплохо смотрелась, были моменты, где могли забивать. Отсутствием Салаха больше всего расстроен Круговой — хотел опробовать силы против мировых звезд»

"Интересная игра была как с нашей стороны, так и со стороны египетской команды. Понятно, что результат получился не тот, который мы хотели. Но главное, что наша сборная, как я считаю, неплохо смотрелась в этой игре. Были моменты, где могли забивать. Что-то получилось, что-то — нет, но это футбол.
Нам противостоял сильный соперник, участник предстоящего чемпионата мира. Это был один из лучших спаррингов за последнее время. Эта игра нам пойдет в копилочку, мы получили хороший опыт. И спасибо большое российским болельщикам за такую массовую и яркую поддержку в Каире!" — сказал защитник, вышедший на матч с капитанской повязкой.
Мне выпало вчера играть против Мармуша — очень сильного, качественного футболиста. Я думаю, что больше всего в отсутствии [Салаха] разочарован Круг. Наверняка он хотел бы против него сыграть, опробовать свои силы в игре против мировых звезд футбола", — сказал защитник.