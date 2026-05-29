Дембеле об ЛЧ: «Если хотим стать великими, “ПСЖ” нужно выигрывать такие трофеи не один раз. “Арсенал” хорош во всем, Артета великолепно работает и заслужил победу в АПЛ»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал настрой команды на предстоящий финал Лиги чемпионов.

«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште, начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«Нам нужно будет извлечь максимум из каждого момента, оставаться сосредоточенными. У “ПСЖ” молодые игроки и потрясающие тренеры, каждый хочет брать титулы — мы голодны до побед.

Мы привыкли соревноваться. Если хотим стать великими игроками, нам нужно выиграть крупные трофеи не один раз.

Знаем, что «Арсенал» — сильная команда, которая показывает очень качественный футбол и хороша во всем: в атаке, в защите и, конечно, на стандартах.

У них прекрасный тренер, который проделывает великолепную работу. Он заслужил победу в АПЛ и выход в финал Лиги чемпионов", — сказал Усман на предматчевой пресс-конференции.

Сафонов, Хвича, Забарный, Хакими, Дембеле, Шевалье, Мендеш, Заир-Эмери — в заявке «ПСЖ» на финал ЛЧ.