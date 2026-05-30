Полиция задержала Стерлинга по подозрению в управлении автомобилем под веществами, в их хранении и отказе предоставить образец. Рахим попал в ДТП

"Почти в девять утра в четверг мы получили сообщения о том, что Lamborghini врезался в отбойники на южной стороне трассы M3 недалеко от развязки Минли. В аварии не участвовали другие автомобили, пострадавших нет.
Водитель — 31-летний мужчина из Беркшира — арестован по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении веществ класса C и отказе предоставить образец. Он отпущен под залог, расследование продолжается", — сообщила полиция Гэмпшира.
The Sun утверждает, что речь идет именно про экс-вингера сборной Англии.
Также в публикации приводятся слова источника, близкого к футболисту: «Он был ярким игроком сборной Англии, который на протяжении последнего десятилетия помогал команде добиваться серьезных успехов, но в последние годы его заставили почувствовать себя ненужным и забытым. Психологическая нагрузка, с которой он столкнулся, просто не поддается измерению».
В сезоне-2025/26 Стерлинг выступал за «Фейеноорд» и не забил ни одного гола в 8 матчах.