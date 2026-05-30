Энрике перед финалом ЛЧ: «Надо наслаждаться такими матчами — никогда не знаешь, когда снова поучаствуешь в них. “ПСЖ” доказал, что стабильно играет в свой футбол»

"У нас было время, чтобы проанализировать нашего оппонента, учитывая, что мы встречались с ними в последние два сезона. Нам все еще есть что улучшить как в обороне, так и в атаке. Финалы всегда требуют особого подхода. Необходимо наслаждаться такими матчами, потому что никогда не знаешь, когда снова будешь играть в них.
Вокруг «ПСЖ» всегда много шума: если ты проигрываешь, то неважно, что было до этого. Необходимо быть к этому готовым, если ты играешь за нас. Очень быстро можно погрузиться в хаос, но так уж устроено. В последние три сезона мы доказали, что являемся командой, которая стабильно играет в свой футбол.
Тяжело сравнивать два финала (в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25 «ПСЖ» обыграл «Интер» со счетом 5:0 — Спортс«“). Я считаю, что у нас было преимущество, которое не отражало настоящую разницу между “Интером” и “ПСЖ”, — сказал Энрике на предматчевой пресс-конференции.