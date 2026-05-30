Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.33
П2
3.20
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Энрике перед финалом ЛЧ: «Надо наслаждаться такими матчами — никогда не знаешь, когда снова поучаствуешь в них. “ПСЖ” доказал, что стабильно играет в свой футбол»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед завтрашним финалом Лиги чемпионов. Парижане встретятся с «Арсеналом» в решающем матче турнира в Будапеште 30 мая.

Источник: Спортс‘’

"У нас было время, чтобы проанализировать нашего оппонента, учитывая, что мы встречались с ними в последние два сезона. Нам все еще есть что улучшить как в обороне, так и в атаке. Финалы всегда требуют особого подхода. Необходимо наслаждаться такими матчами, потому что никогда не знаешь, когда снова будешь играть в них.

Вокруг «ПСЖ» всегда много шума: если ты проигрываешь, то неважно, что было до этого. Необходимо быть к этому готовым, если ты играешь за нас. Очень быстро можно погрузиться в хаос, но так уж устроено. В последние три сезона мы доказали, что являемся командой, которая стабильно играет в свой футбол.

Тяжело сравнивать два финала (в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25 «ПСЖ» обыграл «Интер» со счетом 5:0 — Спортс«“). Я считаю, что у нас было преимущество, которое не отражало настоящую разницу между “Интером” и “ПСЖ”, — сказал Энрике на предматчевой пресс-конференции.