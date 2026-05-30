Губерниев о Сперцяне в Саудовской Аравии: «Возможно, ему там насыпят очень много. Важно, что он выберет: яркую борьбу в РПЛ или прозябание в саудовском чемпионате»

— Нужно ли Сперцяну делать выбор в пользу хорошего контракта в Саудовской Аравии?
— Сложно сказать. Возможно, Сперцяну насыпят очень много в Саудовской Аравии. Тут важно, что больше интересно ему и что он выберет: яркую борьбу в чемпионате России или прозябание в саудовском чемпионате, — сказал Губерниев.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ 25-летний полузащитник провел все 30 матчей в составе «Краснодара», забил 13 голов и отдал 16 результативных передач, став лидером чемпионата по системе «гол+пас». Подробная статистика Эдуарда доступна по ссылке.
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может, это был мой последний матч за “Краснодар”.