«Краснодар» оштрафован на 150 000 рублей по итогам Суперфинала Кубка России, «Спартак» за скандирование зрителями оскорблений — на 100 000

24 мая «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пенальти — 4:3).
«Спартак» оштрафован на 100 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
За задержку начала матча «Краснодар» выплатит 50 000 рублей, еще 100 000 рублей — за неподобающее поведение команды. Игроки «быков» получили шесть желтых карточек в этом матче.
Отдельно был оштрафован главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев — за выход за пределы технической зоны ему придется выплатить 10 000 рублей.