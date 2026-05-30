«У “Зенита” нет духа победителя. Мало бьют по воротам, результат есть, но яркой игры по сезону не было, цельности не увидел». Туфрин о команде Семака

— Как вам «Зенит» вы последнем сезоне? Титул есть. А игра?
— Результат порадовал. А игра вызывает больше вопросов, чем ответов. Вроде пропустила команда немного. Образовалась пара центральных защитников Нино — Дивеев, которую можно считать лучшей в России. И в центре поля «Зенит» выглядит уверенно. Но вот цельной командной игры я не увидел. Впечатление, что тренеры больше рассчитывают на индивидуальные качества игроков, чем на взаимодействия. Нет духа победителя.
«Зенит», по идее, должны бояться. Но команда мало бьет по воротам — об этом говорит статистика. Бывало, один-два удара за игру. Иногда — пять-шесть. Результат вроде есть, но яркой игры, которая нравилась бы зрителям, болельщикам, мне кажется, по сезону не было. Разве что в нескольких матчах.
Взять ту же последнюю игру с «Ростовом»: да, много решалось, была боязнь ошибиться, но все равно надо играть с позиции силы. Такой футбол хочется видеть от «Зенита», — сказал Туфрин.