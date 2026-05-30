Булыкин о поражении России от Египта: «Игра была равной. Может, кто-то мыслями был в отпуске. Не забывайте про погоду, состояние поля. Не узнаем реальную силу сборной до официальных турниров»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что национальная команда на равных играла со сборной Египта в BetBoom товарищеском матче, в котором она уступила со счетом 0:1.

Источник: Спортс‘’

"Несмотря на поражение, игра была равной. Были эпизоды. Египет реализовал свой шанс. Кто-то не добежал, кто-то потерял концентрацию, может, мыслями был в отпуске. Я думаю, что в следующих играх сборная России должна порадовать болельщиков победами, чтобы забыть этот матч, который, наверное, был важнее для египтян, потому что они едут на чемпионат мира.

Египет — сильная сборная. Еще не забывайте про погодные условия, состояние поля — все это сказывается. Египет оказался чуть сильнее при равной игре за счет концентрации и желания. Допустим, если бы сейчас шли отборочные или какой-то официальный турнир, результат мог бы быть другим.

Все говорят о силе, об уровне сборной России. Мы не узнаем реальную силу нашей сборной, пока не начнутся официальные турниры. Пока продолжаем наигрывать футболистов в главной команде страны, это нам будет нужно при возвращении", — сказал Булыкин.

На ЧМ-2026 сборная Египта сыграет против Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.