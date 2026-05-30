«Лион» 19-й раз в истории выиграл женский чемпионат Франции

«Лион» разгромил «Париж» в финале женского чемпионата Франции — 5:0.

Источник: Спорт-Экспресс

«Лион» разгромил «Париж» в финале женского чемпионата Франции — 5:0. Игра прошла в Лионе на стадионе «Парк ОЛ».

В первом тайме малавийская нападающая Табита Чаинга уже к 17-й минуте оформила дубль. Гаитянка Мелши Дюморне довела счет до крупного, а после перерыва забила еще два мяча и оформила хет-трик.

«Лион» 19-й раз в истории выиграл женский чемпионат Франции. Клуб является рекордсменом по этому показателю.

Чемпионат Франции.

Женщины.

Плей-офф.

Финал.

«Лион» — «Париж» — 5:0 (3:0).

Голы: Чаинга, 11 — 1:0. Чаинга, 17 — 2:0. Дюморне, 22 — 3:0. Дюморне, 60 — 4:0. Дюморне, 89 — 5:0.