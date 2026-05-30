«Лион» разгромил «Париж» в финале женского чемпионата Франции — 5:0. Игра прошла в Лионе на стадионе «Парк ОЛ».
В первом тайме малавийская нападающая Табита Чаинга уже к 17-й минуте оформила дубль. Гаитянка Мелши Дюморне довела счет до крупного, а после перерыва забила еще два мяча и оформила хет-трик.
«Лион» 19-й раз в истории выиграл женский чемпионат Франции. Клуб является рекордсменом по этому показателю.
Чемпионат Франции.
Женщины.
Плей-офф.
Финал.
«Лион» — «Париж» — 5:0 (3:0).
Голы: Чаинга, 11 — 1:0. Чаинга, 17 — 2:0. Дюморне, 22 — 3:0. Дюморне, 60 — 4:0. Дюморне, 89 — 5:0.