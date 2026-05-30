Туфрин о том, стоит ли менять тренера в «Зените»: «Семак — это надежно, предсказуемо, понятно. Иностранец — это большой риск»

— Кажется, руководство «Зенита» доверяет Семаку и не слишком большое внимание обращает на качество игры.
— Во-первых, Семак выиграл больше титулов в российском чемпионате, чем какой-либо другой тренер. Во-вторых, раздевалку и команду он держит крепко, давайте не будем в этом отказывать. Хотя в ней много иностранцев.
Ну то, что «Зенит» играет не слишком зрелищно — наверное, таков тренерский стиль Семака. Поменять что-то он и не хочет, и не может.
— Что делать?
— Знаете, я иногда задавался вопросом: ну, хорошо, можно убрать Семака с поста тренера «Зенита», а кого поставить вместо него? Российского тренера на эту роль я не вижу. Иностранец — это большой риск, большой контракт, не каждый хороший тренер поедет сегодня в Россию, не факт, что сразу даст результат, и нельзя сказать, как вообще отработает.
Семак — это надежно, предсказуемо, понятно. Он, наверное, сам понимает, что надо что-то менять в структуре игры. Он же смотрит матчи зарубежных чемпионов, еврокубки. Лично мне хочется видеть в исполнении «Зенита» другую игру, — сказал Туфрин.