«У “Ротора” будет задача выйти в РПЛ. Но в стыки опасно попадать — могут просто не пустить наверх». Трошечкин о судействе

— После ответного переходного матча против «Акрона» футболисты и тренеры «Ротора» жестко разговаривали с арбитром. Большие к нему претензии?
— Если в целом брать стыковые игры, не только наши, то за последние два года есть к судьям большие претензии со стороны команд Первой лиги. Видимо, это уже какая-то тенденция.
Если есть какая-то необходимость, чтобы обязательно команда РПЛ осталась в Премьер-лиге, то, наверное, надо видоизменять систему стыков. Потому что с поля чувствуется, когда каждый твой гол рассматривается под микроскопом, спорные эпизоды в 90% трактуются в одну сторону. Так было на протяжение обоих стыковых матчей.
Если бы наш защитник сфолил на четвертой минуте так же, как сфолил Эшковал на Эльдарушеве в первом матче с «Акроном», то нас бы не пожалели.
— В этой связи был шанс выиграть по сумме двух матчей стыки у «Акрона»?
— Шанс был. Мы в любом случае сами виноваты. Но, видимо, надо забивать больше голов. Когда команда РПЛ забивает два, нам надо забивать четыре. И так — по-нарастающей. Но это сложно: там все-таки не чайники играют.
Весь город живет футболом, любит футбол и мечтал об этих играх стыковых еще по ходу сезона, когда выше уже было тяжеловато финишировать. Мы дошли до стыковых игр, привезли команду РПЛ в Волгоград — на это пришли 35 тысяч человек. А по факту как будто все решается немножко не на поле.
— В следующем сезоне «Ротор» будет бороться за выход в РПЛ?
— У нас точно будет задача выйти в РПЛ. Но в стыки опасно попадать — могут просто не пустить наверх, — сказал Трошечкин.