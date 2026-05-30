Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.11
П2
5.40
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
11.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.07
П2
11.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.04
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

«У “Ротора” будет задача выйти в РПЛ. Но в стыки опасно попадать — могут просто не пустить наверх». Трошечкин о судействе

Хавбек «Ротора» Александр Трошечкин высказался о влиянии судейства в переходных матчах за право играть в Мир РПЛ.

— После ответного переходного матча против «Акрона» футболисты и тренеры «Ротора» жестко разговаривали с арбитром. Большие к нему претензии?

— Если в целом брать стыковые игры, не только наши, то за последние два года есть к судьям большие претензии со стороны команд Первой лиги. Видимо, это уже какая-то тенденция.

Если есть какая-то необходимость, чтобы обязательно команда РПЛ осталась в Премьер-лиге, то, наверное, надо видоизменять систему стыков. Потому что с поля чувствуется, когда каждый твой гол рассматривается под микроскопом, спорные эпизоды в 90% трактуются в одну сторону. Так было на протяжение обоих стыковых матчей.

Если бы наш защитник сфолил на четвертой минуте так же, как сфолил Эшковал на Эльдарушеве в первом матче с «Акроном», то нас бы не пожалели.

— В этой связи был шанс выиграть по сумме двух матчей стыки у «Акрона»?

— Шанс был. Мы в любом случае сами виноваты. Но, видимо, надо забивать больше голов. Когда команда РПЛ забивает два, нам надо забивать четыре. И так — по-нарастающей. Но это сложно: там все-таки не чайники играют.

Весь город живет футболом, любит футбол и мечтал об этих играх стыковых еще по ходу сезона, когда выше уже было тяжеловато финишировать. Мы дошли до стыковых игр, привезли команду РПЛ в Волгоград — на это пришли 35 тысяч человек. А по факту как будто все решается немножко не на поле.

— В следующем сезоне «Ротор» будет бороться за выход в РПЛ?

— У нас точно будет задача выйти в РПЛ. Но в стыки опасно попадать — могут просто не пустить наверх, — сказал Трошечкин.