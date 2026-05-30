«Когда на “Газпром Арену” приходит 35 тысяч, кажется, что стадион — полупустой. Без фанатов обстановка камерная, сидишь как в театре». Туфрин о «Зените»

— «Зенит» играет скучно. И не один вы так думаете.
— Нет, конечно. Я общаюсь со многими людьми, среди них и специалисты, и профессионалы футбола. Главный показатель — сколько людей приходит на стадион. И как они себя ведут.
Иногда слышу, что люди идут не на «Зенит» посмотреть, а на тех артистов, которые выступают на стадионе перед игрой. Меня это поражает. Хотелось бы, чтобы шли на футбол, чтобы была полная чаша.
Вот был недавно финал Кубка России, забитые «Лужники». Это же совершенно другие впечатления. А когда на 65-тысячную «Газпром Арену» приходит 35 тысяч, кажется, что стадион — полупустой.
Если еще нет фанатов, то вообще обстановка камерная. Ну какие-то возгласы, какие-то реакции. Иногда, когда «Зенит» атакует, стадион взрывается. Такое происходит редко. В основном сидишь как в театре на спектакле.
Хочется, чтобы на футбол ходили семьи, молодежь, чтобы персонально приходили на кого-то посмотреть, как в свое время ходили на Садырина, Бурчалкина, Аршавина — можно еще назвать полтора десятка игроков, — сказал Туфрин.