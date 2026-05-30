«Артета возродил семейную атмосферу, утраченную после Венгера». Виейра об «Арсенале»

Патрик Виейра высказался о роли тренера Микеля Артеты в возрождении «Арсенала».

Источник: Спортс‘’

Сегодня «канониры», победившие в минувшем сезоне АПЛ, сыграют в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Артета — неотъемлемая часть [успеха “Арсенала”]. Первые два года были для него очень трудными, но он всегда оставался верен своим принципам. Он действительно знал, чего хотел. Он принимал сложные решения, чтобы построить команду, и отпускал важных игроков, потому что они, возможно, не соответствовали тем принципам, что он хотел воплотить.

Я уже говорил о сходстве с нашим временем, и главное здесь — это способность, как и у Венгера, создать команду с общим видением и сильным духом. Арсен создал семейную атмосферу, что соответствует ДНК «Арсенала», и Микелю удалось возродить эту идею, что была утрачена после Арсена.

Когда вижу, как они празднуют с семьями и сотрудниками, можно почувствовать мощную связь. И мы вновь обнаруживаем эту связь во время матчей, эту способность побеждать, не всегда при этом показывая потрясающий футбол«, — написал экс-хавбек “Арсенала” в колонке для L"Equipe.