Трошечкин о судействе: «Уровень за 10 лет упал вообще. Судят ребята младше меня на 10 лет, только набираются опыта»

Хавбек «Ротора» Александр Трошечкин рассказал, почему упал уровень судейства в российском футболе.

Источник: Спортс‘’

— Как отреагировали на новости о вероятном продлении контракта РФС с главой судейского департамента Мажичем?

— Я не знаю, в ком дело, что у нас такое судейство, что у нас нескольких судей дисквалифицировали за то, что они берут деньги, и теперь судят ребята, которые младше меня на 10 лет. А ведь я еще не прям старый — мне только 30. У меня большие вопросы по некоторым по решениям в течение всего сезона. Даже не по нашим стыкам с «Акроном» — тут-то понятно, что к нам относятся с легкой антипатией.

Но просто по сезону некоторые моменты… То ли человек не видит эпизод, то ли просто не понимает механику. К сожалению. Судьи у нас молодые, начинают только, набираются опыта.

У нас любят говорить, что футболисты у нас слабые, качество футбола плохое. РПЛ у нас пылесосят, про Первую лигу даже не вспоминаю — о ней говорят с легкой иронией. Но уровень судейства за 10 лет упал вообще. И я где-то слышал выступление представителя судейского комитета РФС о том, что ошибки арбитров из-за нас.

— Из-за кого?

— Из-за игроков. Из-за того, что качество футбола плохое, поэтому такое судейство, столько спорных эпизодов. Я только развожу руки. Потому что иногда даже в моментах, не влияющих на исход матча, удивляешься, как судьи принимают такие решения, — сказал Трошечкин.