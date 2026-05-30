В Казахстане не нашли покупателя на клуб премьер-лиги «Ордабасы» и снизили цену на 30%

Власти Казахстана в последние годы проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний средств госкомпаний и из бюджета. В частности, в 2025 году в стране приняли закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Ранее с аукционов уже продали несколько клубов, самую низкую цену заплатили за вылетевший в прошлом году из премьер-лиги «Туран» — за него отдали 1,1 млн тенге (порядка $2,3 тыс.).