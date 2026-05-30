В Казахстане не нашли покупателя на клуб премьер-лиги «Ордабасы» и снизили цену на 30%

Теперь цена составляет 157 млн тенге ($322 тыс.).

Источник: Reuters

АСТАНА, 30 мая. /ТАСС/. Аукцион по продаже казахстанскорго футбольного клуба «Ордабасы», который в 2023 году выиграл чемпионат страны, признан несостоявшимся. Как следует из материалов электронной торговой площадки Sauda, которые изучил ТАСС, команду предлагали купить по цене от 224 млн тенге ($479 тыс.), однако желающих поучаствовать в торгах не нашлось. В итоге аукцион объявили повторно, а цену снизили на 30% — до порядка 157 млн тенге ($322 тыс.).

При этом в феврале в акимате (администрации) Шымкента сообщали, что власти города подписали меморандум (документ о намерениях) о приватизации клуба с руководством компании Integra Construction KZ, однако о заключении сделки и переходе права собственности официально не сообщалось.

Итоги повторных торгов планируют подвести в середине июня. Условия аукциона не изменились: покупатель обязан сохранить профиль деятельности акционерного общества как спортивной команды, а также не менее двух третей штатной численности персонала в течение 10 лет. Также в его обязанности входит привлечение иностранных спортсменов и специалистов за свой счет. На передачу акций в залог новым собственником клуба должен быть установлен запрет, отмечается в условиях аукциона.

«Ордабасы» — победитель чемпионата Казахстана 2023 года, двукратный обладатель Кубка Казахстана и однократный обладатель суперкубка. Прошлый год клуб закончил на 7-м месте в турнирной таблице, в этом году команда лидирует в первенстве, выиграв 8 матчей из 12, а еще 4 закончив вничью.

Власти Казахстана в последние годы проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний средств госкомпаний и из бюджета. В частности, в 2025 году в стране приняли закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Ранее с аукционов уже продали несколько клубов, самую низкую цену заплатили за вылетевший в прошлом году из премьер-лиги «Туран» — за него отдали 1,1 млн тенге (порядка $2,3 тыс.).