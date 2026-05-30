Аршавин об Овечкине: «Ждем, чтобы продлил контракт. Мы пересеклись на суперфинале Кубка России. Летом еще будет встреча, думаю»

"Мы пересеклись с Александром Овечкиным на суперфинале Кубка России по футболу, он был у нас в студии.
Думаю, что летом еще будет встреча на какой-нибудь записи. Ждем, чтобы продлил контракт", — сказал Аршавин.
Срок действующего контракта 40-летнего Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше