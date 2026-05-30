«Шанхай» Слуцкого продлил безвыигрышную серию в Китае до семи матчей

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» со счетом 2:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу.
У гостей отличились У Си (2-я минута) и Чжу Чэньцзе (73). В составе хозяев голы забили Абдул-Азиз Якубу (45+2) и Давидсон (49).
На счету «Шанхай Шэньхуа» 13 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице. «Циндао Вест Кост» (18) расположился на шестой строчке.
«Шэньхуа» не побеждает в чемпионате на протяжении уже семи туров (четыре поражения, три ничьи).
Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.
В следующем туре 28 июня «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Далянь Инбо».
«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.