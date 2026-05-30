Дзюба о возможном переходе в «Спартак»: «Все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, точно не испорчу картину»

На прошлой неделе форвард сообщил об уходе из «Акрона».
— Артем, вы ушли из «Акрона». Есть ли возможность, что вас заберет «Спартак»?
— Все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, то точно не испорчу картину. «Спартак» — не чужой мне клуб, я начинал там карьеру.
— Возможно, что вы еще поиграете?
— Скорее да, чем нет. При правильном подходе — да, смогу. Год‑два точно, можно и больше, но, скорее, я сам не захочу, — сказал Дзюба.
