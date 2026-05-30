Дзюба о матче с Египтом: «Дети сказали на 30‑й минуте: “Пап, переключи”. Играть за сборную — это честь, если нет желания, придумай травму. Мне обидно, должна быть страсть»

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры национальной команды со сборной Египта в BetBoom товарищеском матче (0:1).

Источник: Спортс‘’

— Как сказали, сборная Египта стала сильнее, чем на чемпионате мира. Серебряные медали получили, молодцы, ха‑ха.

— Может, позвать тех, у кого будут глаза гореть?

— Играть за сборную — это честь. Если нет желания, придумай травму. Если ты вышел и у тебя гимн страны, то нужно выкладываться на все сто. Честно, смотрел с друзьями и детьми. Дети сказали на 30‑й минуте: «Пап, переключи». Мне обидно, должна быть страсть. Я не вижу, что мы готовы.

— Не хватает Дзюбы, как на чемпионате мира?

— Тогда все было по‑другому. Нет товарищеских игр, все матчи контрольные — как говорил классик, — сказал Дзюба.

Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше