Дзюба о хейте и критике: «Меня ничего не может обидеть, оскорбить. Девушки более чувственные, им позволительно немного поплакать. Мужчины должны быть непробиваемыми»

— Как справляться с хейтом?
— Я вообще считаю, что соцсети и еще что-то… Есть мнительные люди, которые читают — и их это убивает. Я могу прочитать и посмеяться. Девушки более чувственные натуры, им позволительно немного поплакать и собраться. Мужчины должны быть непробиваемыми. Меня ничего не может обидеть, оскорбить.
В мое время даже если фееришь — все равно ты хреновый. Думаешь про себя: да пошли вы.
— Почему вы все время смеетесь над футбольными экспертами, например Мостовым, Ловчевым?
— Если я буду смотреть 25 лет фигурное катание, я не буду понимать. Есть очень много нюансов, которые ты не можешь понять. Человек подает, мяч срезается в ворота, комментатор кричит: «Боже, какой удар». Это просто смешно.
Если мы комментируем футбол, людям нужно слушать, что происходит. Условный Ваня получил мяч. А у нас все говорят: «Здесь надо было отдать налево, пробить туда». Откуда вы знаете?! С чего вы решили?!
— Можете представить себя в роли эксперта на условной «Аль-Джазире»?
— Могу, но нужно, чтобы все было профессионально. Поболтать, похайповать — нормально, — сказал экс-форвард сборной России, последние два года выступавший за «Акрон».