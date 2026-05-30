Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Новая звезда сияет над Парижем! Эта команда заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится»

Парижский клуб стал обладателем трофея, победив «Арсенал» в финале турнира (1:1, пен. 4:3).
«Новая звезда сияет над Парижем! Поздравляю “ПСЖ”, который заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится», — написал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.
