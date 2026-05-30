Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.89
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.27
П2
12.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.96
П2
5.45
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:3
ПСЖ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Артета о поражении «Арсенала» в финале ЛЧ: «Так стабильно играть весь турнир и проиграть в финале по пенальти — это очень тяжело. Сказал игрокам, что горжусь ими»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, пен. 3:4).

Источник: Спортс‘’

«Это очень тяжело принять. Ты так стабильно играешь на протяжении всего турнира, вплоть до финала, и в итоге проигрываешь по пенальти. Это очень тяжело».

О том, что он сказал игрокам после матча.

"Что я горжусь ими. Тем, что мы сделали, учитывая то, через что нам пришлось пройти. Горжусь тем, что руковожу этой группой игроков, тем, как они носят эту эмблему. Мы дошли до финала и упустили самое главное.

Мы 22 года не выигрывали [чемпионат Англии], и это всего лишь второй раз в нашей истории, когда мы дошли до финала [Лиги чемпионов]. Мы должны по достоинству оценить свой сезон. Но боль никуда не денется.

Я думаю, если вам больно, нужно терпеть боль. Если вы сделали что-то не так, нужно извлечь из этого урок. Нужно подумать об этом и показать, что мы хотим снова бороться за победу", — сказал Артета в эфире TNT Sports.