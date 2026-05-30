Артета о поражении «Арсенала» в финале ЛЧ: «Так стабильно играть весь турнир и проиграть в финале по пенальти — это очень тяжело. Сказал игрокам, что горжусь ими»

«Это очень тяжело принять. Ты так стабильно играешь на протяжении всего турнира, вплоть до финала, и в итоге проигрываешь по пенальти. Это очень тяжело».
О том, что он сказал игрокам после матча.
"Что я горжусь ими. Тем, что мы сделали, учитывая то, через что нам пришлось пройти. Горжусь тем, что руковожу этой группой игроков, тем, как они носят эту эмблему. Мы дошли до финала и упустили самое главное.
Мы 22 года не выигрывали [чемпионат Англии], и это всего лишь второй раз в нашей истории, когда мы дошли до финала [Лиги чемпионов]. Мы должны по достоинству оценить свой сезон. Но боль никуда не денется.
Я думаю, если вам больно, нужно терпеть боль. Если вы сделали что-то не так, нужно извлечь из этого урок. Нужно подумать об этом и показать, что мы хотим снова бороться за победу", — сказал Артета в эфире TNT Sports.