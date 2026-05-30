Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Поздравляю “Арсенал”, они сыграли отлично, было очень тяжело. Легенда ли я? Меня это не интересует»

В финале парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).
"У меня смешанные чувства. Волнение, усталость… Все вместе. Но это лучший момент сезона. Мы по-прежнему чемпионы, причем второй год подряд, и это невероятно.
Мы заслужили это. Наши болельщики заслуживали это на протяжении всего сезона. Мы заслужили выход в финал. Это был очень тяжелый матч.
Поздравляю «Арсенал», было действительно непросто. Они сыграли отлично. Это нормально — они старались перевести игру в те фазы, где особенно сильны. Мы же пытались контролировать мяч и активно прессинговать. В итоге мы выиграли этот титул".
О том, можно ли считать его легендарным тренером.
«Легенда? Меня это не интересует», — сказал Энрике.