Голкипер «Банки» Федос: «Нужно слать нахер всех, кто пытается недооценить вклад Сафонова»

В финале парижский клуб победил «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов стал первым российским футболистом в истории, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
"Не хочу подбирать слова и вымучивать текст, чтобы было небанально. Напишу, как чувствую: я очень рад за Матвея Сафонова.
Матвей — первый со времен Дмитрия Аленичева (2004-й — 22 года назад), кто приложил руку (в его случае — именно руку) к победе большого европейского клуба в Лиге чемпионов — не просто был в заявке, как год назад или как Денис Черышев в 2016-м, а играл! Это охренеть как круто, об этом просто необходимо писать и говорить, абсолютно не стесняясь, что все и так об этом пишут и говорят.
И сейчас, когда пишу этот пост, я чувствую внутреннее счастье. Счастье, что Матвей не обращал внимания на разговоры идиотов о том, что он зря переходит в «ПСЖ» и будет полировать лавку под Доннаруммой. Счастье, что продолжал работать, когда полировал лавку под Доннаруммой. Счастье, что не загрустил, когда пришел Шевалье и сразу начал играть. Ну что я вам рассказываю — вы и так все знаете.
Это не имеет никакого отношения к геополитике: может показаться, что такой прорыв Матвея особенно хорош на фоне изоляции российского футбола, но нет, это просто круто — независимо ни от чего: с 2004-го по 2022-й никого из россиян в финалах не было.
Матвей Сафонов был основным вратарем «ПСЖ» в 16 матчах ЛЧ и выиграл серию пенальти в финале — все, что нам с вами надо знать об этом европейском сезоне! Максимально кайфовать от этой инфы и слать нахер всех, кто пытается недооценить вклад Сафонова. Мотя, ты красавец, поздравляю!" — написал Федос.