Голкипер «Банки» Федос: «Нужно слать нахер всех, кто пытается недооценить вклад Сафонова»

Матвей — первый со времен Дмитрия Аленичева (2004-й — 22 года назад), кто приложил руку (в его случае — именно руку) к победе большого европейского клуба в Лиге чемпионов — не просто был в заявке, как год назад или как Денис Черышев в 2016-м, а играл! Это охренеть как круто, об этом просто необходимо писать и говорить, абсолютно не стесняясь, что все и так об этом пишут и говорят.