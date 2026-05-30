Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.89
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.27
П2
12.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.96
П2
5.45
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:3
ПСЖ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Голкипер «Банки» Федос: «Нужно слать нахер всех, кто пытается недооценить вклад Сафонова»

Вратарь медиаклуба «Банка» Федор Маслов высказался о Матвее Сафонове после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

В финале парижский клуб победил «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов стал первым российским футболистом в истории, выигравшим Лигу чемпионов дважды.

"Не хочу подбирать слова и вымучивать текст, чтобы было небанально. Напишу, как чувствую: я очень рад за Матвея Сафонова.

Матвей — первый со времен Дмитрия Аленичева (2004-й — 22 года назад), кто приложил руку (в его случае — именно руку) к победе большого европейского клуба в Лиге чемпионов — не просто был в заявке, как год назад или как Денис Черышев в 2016-м, а играл! Это охренеть как круто, об этом просто необходимо писать и говорить, абсолютно не стесняясь, что все и так об этом пишут и говорят.

И сейчас, когда пишу этот пост, я чувствую внутреннее счастье. Счастье, что Матвей не обращал внимания на разговоры идиотов о том, что он зря переходит в «ПСЖ» и будет полировать лавку под Доннаруммой. Счастье, что продолжал работать, когда полировал лавку под Доннаруммой. Счастье, что не загрустил, когда пришел Шевалье и сразу начал играть. Ну что я вам рассказываю — вы и так все знаете.

Это не имеет никакого отношения к геополитике: может показаться, что такой прорыв Матвея особенно хорош на фоне изоляции российского футбола, но нет, это просто круто — независимо ни от чего: с 2004-го по 2022-й никого из россиян в финалах не было.

Матвей Сафонов был основным вратарем «ПСЖ» в 16 матчах ЛЧ и выиграл серию пенальти в финале — все, что нам с вами надо знать об этом европейском сезоне! Максимально кайфовать от этой инфы и слать нахер всех, кто пытается недооценить вклад Сафонова. Мотя, ты красавец, поздравляю!" — написал Федос.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше