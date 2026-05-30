«Челси» пригласил всех на экскурсию в клубный музей после поражения «Арсенала» в финале ЛЧ. В Лондоне только «синие» выигрывали турнир

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «ПСЖ» в решающем матче турнира. В 2006-м «канониры» проиграли «Барселоне».
Таким образом, «Челси» остался единственным лондонским клубом, побеждавшим в турнире. «Синие» праздновали успех в 2012-м и 2021-м.
После игры они опубликовали приглашение в свой музей, где можно посмотреть на главный приз в европейском клубном футболе.
«Приходите в лондонский Дом трофеев. Забронируйте экскурсию по стадиону “Стэмфорд Бридж” прямо сейчас», — говорится в сообщении «Челси», которое сопровождают фотографии трофеев за победу в ЛЧ и на клубном ЧМ.
Только «Атлетико» проиграл больше финалов ЛЧ, чем «Арсенал», среди клубов без побед.