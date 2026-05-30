Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи о 2-й победе в ЛЧ: «Исторический день. Все снова в нас сомневались, но, слава богу, мы справились. Энрике — лучший тренер мира, горжусь им и игроками»

Президент «ПСЖ» высказался о второй победе клуба в Лиге чемпионов.

Парижане стали обладателями трофея, победив «Арсенал» в финале (1:1, пен. 4:3).

«Сегодня потрясающий исторический день. Мы дважды подряд одержали победу в Лиге чемпионов, а это непросто. Я так горжусь командой, тренером, штабом, болельщиками. Все снова в нас сомневались, но, слава богу, мы справились и верили».

О Луисе Энрике.

«Он особенный — как тренер, как человек, как личность. Он фантастический. Он лучший тренер в мире. Он проделал потрясающую работу с командой. С молодой командой, вы знаете, как все было. Я также хотел бы поблагодарить игроков “ПСЖ”, это и их заслуга. Они все внесли свой вклад в этот проект».

О двух победах подряд в Лиге чемпионов.

«Это потрясающе. После первого тайма я сказал своим ребятам, что мы победим. Я чувствовал это перед матчем, но знаю, что было непросто. Не повезло “Арсеналу”, это отличная команда, фантастическая команда, желаю им всего наилучшего, огромное им уважение».

О подписании новых игроков.

«Говорю вам, у нас все в порядке. Конечно, мы выйдем на рынок».

О том, останется ли Энрике на посту главного тренера.

«Он лучший тренер. Я не могу ответить на этот вопрос, но я абсолютно уверен, что он лучший для нашего проекта», — сказал Аль-Хелайфи.