"Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА! Матвей внес важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова.