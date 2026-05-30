Дюков поздравил Сафонова с победой в ЛЧ: «Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова»

В финале парижский клуб одолел «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).
"Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА! Матвей внес важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова.
Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея! И уверен, что он не планирует останавливаться на достигнутом!" — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.