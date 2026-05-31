Райс о падении Мадуэке в штрафной «ПСЖ»: «Я думал, что судья посмотрит повтор, но, очевидно, ситуация не была настолько явной, чтобы назначать пенальти»

На 102-й минуте встречи вингер лондонцев Нони Мадуэке смещался с фланга в штрафную площадь соперника и упал в результате борьбы с Нуну Мендешем. Главный арбитр Даниэль Зиберт не стал назначать пенальти, несмотря на требования игроков «канониров». ВАР не вмешался. Райс получил желтую карточку за споры с судьей.
— Игра была очень напряженной. В дополнительное время произошел один эпизод, который вас особенно расстроил. Как вы считаете, должен ли был быть назначен пенальти на Нони?
— Я еще не пересматривал видео. Сначала мне показалось, что он опередил Нуну Мендеша. И если вспомнить тот момент, когда мы играли с «Байером», то он очень, очень похож. Но послушайте, я не собираюсь это обсуждать.
Конечно, в тот момент я был очень расстроен, потому что думал, что судья подойдет [к монитору] и посмотрит повтор, но, очевидно, ситуация не была настолько явной, чтобы назначать пенальти. А я считал, что пенальти должен быть назначен, как и наш тренерский штаб и игроки, — сказал Райс.