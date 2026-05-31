ЛЧ оба раза после введения общего этапа выиграла команда, не попавшая в топ-8

Формат турнира был изменен перед сезоном-2024/25: УЕФА упразднил группы и собрал все клубы в общую таблицу.
Оба последующих розыгрыша завершились победой «ПСЖ». В этом сезоне команда Луиса Энрике стала на общем этапе 11-й, в прошлом 15-й.
После реформы Лиги чемпионов ее ни разу не выиграла команда, завершившая общий этап в первой восьмерке.
