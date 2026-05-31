Футбол. Товарищеские матчи
05:00
Мексика
:
Австралия
П1
1.69
X
3.89
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
П1
1.16
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
П1
1.23
X
6.27
П2
12.75
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
П1
1.68
X
3.91
П2
5.35
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
П1
1.16
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:3
ПСЖ
1
:
Арсенал
1
Кафанов о финале ЛЧ: «Уверенность Сафонова вынудила двух игроков “Арсенала” ошибиться при пенальти. Гол Хавертца — очень сложный для любого голкипера удар в мертвой зоне»

Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков “Арсенала” ошибиться при исполнении пенальти.

Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею. Трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем, спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам футбола.

Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Матч, в котором практически не было голевых моментов. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы. Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мертвой для вратаря зоне над головой под перекладину, очень сложный для любого голкипера удар.

В финале во всех этих ситуациях [на выходах] он действовал уверенно. Если шел на мяч, ни разу не ошибся. Всегда добирался до него и в тех моментах, когда приходилось бросаться в ноги нападающим соперника. Очень непростая для вратаря игра, где любая ошибка стоила поражения", — сказал тренер вратарей сборной России.