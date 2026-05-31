Хвича первым обнял Сафонова после победы в финале ЛЧ. РПЛ выложила фото момента: «Поздравление экс-игрокам лиги!»

После того, как Габриэл не забил пятый пенальти, футболисты со скамейки запасных «ПСЖ» побежали к Сафонову. Первым оказался Хвича Кварацхелия, он обнял российского вратаря.
Затем все футболисты парижан побежали к игрокам основы, которые уже праздновали с тренером Луисом Энрике.
"Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия второй год подряд берут Лигу Чемпионов! На этот раз Мотя вышел в старте и отстоял матч целиком — с дополнительным временем и серией пенальти.
Хвича заработал пенальти, с которого Дембеле сравнял счет. Поздравление экс-игрокам РПЛ!" — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.
Напомним, Сафонов является воспитанником «Краснодара», а Хвича ранее выступал в составе «Рубина», а также в «Локомотиве».
