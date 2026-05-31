«Сколько они тебе платят?» Фанаты «Арсенала» — судье Зиберту после неназначенного пенальти на Мадуэке в матче с «ПСЖ»

На 102-й минуте встречи вингер лондонцев Нони Мадуэке смещался с фланга в штрафную площадь соперника и упал в результате борьбы с Нуну Мендешем. Главный судья Даниэль Зиберт не стал назначать пенальти, несмотря на требования игроков «канониров». ВАР не вмешался.
После этого болельщики англичан стали скандировать кричалку, адресованную Зиберту: «Сколько они тебе платят?».
Артета о падении Мадуэке в штрафной «ПСЖ»: «Это вполне мог быть пенальти. Мы видели, какие 11-метровые назначались в этом сезоне».