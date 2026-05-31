Невеш с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «ПСЖ» — Арсенал", у Дембеле — 7.8, у Хвичи — 7.3, у Сафонова — 7.0, у Сака — 6.0

Парижане победили лондонский «Арсенал» (1:1). В составе «канониров» лучшими стали Габриэл Магальяэс и Деклан Райс с оценкой 7.5.
Оценки «ПСЖ»: Сафонов (7.0), Мендеш (7.4), Пачо (7.4), Маркиньос (7.4), Хакими (7.8), Витинья (7.6), Руис (7.3), Невеш (8.0), Кварацхелия (7.3), Дуэ (7.7), Дембеле (7.8). Вышли со камейки: Бералдо (6.6), Забарный (6.5), Заир-Эмери (6.6), Рамуш (6.6), Барколя (6.4).
Оценки «Арсенала»: Райя (7.2), Инкапиэ (6.8), Габриэл (7.5), Салиба (7.1), Москера (6.3), Льюис-Скелли (6.4), Райс (7.5), Троссард (7.0), Эдегор (6.8), Сака (6.0), Хавертц (7.3). Вышли со скамейки: Тимбер (6.5), Эзе (6.0), Субименди (6.0), Мартинелли (5.9), Дьокереш (5.9), Мадуэке (6.5).