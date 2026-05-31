Леау сообщил, что покинет «Милан»: «Все стремятся к новым испытаниям, к опыту в новом чемпионате»

«Многое произошло, в том числе в последние месяцы, и, к счастью, мне удалось вписать свое имя в историю “Милана”. Разумеется, у каждого есть мечты, вызовы и цели, которых он хочет достичь. Все стремятся к новым испытаниям, к опыту в новом чемпионате, и если это случится, я буду очень счастлив и удовлетворен, потому что почувствую: я выполнил свою работу.
Когда этот момент настанет, я оценю лучшие варианты продолжения карьеры, чтобы я мог и дальше соревноваться на самом высоком уровне европейского футбола", — сказал Леау.
Ранее стало известно, что «Галатасарай» готов платить Леау 10 млн евро в год чистыми, а «Милан» может получить за вингера 40−50 млн.