Губерниев о Сафонове: «Блестяще играет роль первой скрипки в одном из лучших клубов мира. Будет прекрасно, если станет 8-кратным победителем ЛЧ»

Комментатор Дмитрий Губерниев надеется, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов станет 8-кратным победителем Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Накануне россиянин выиграл главный еврокубковый турнир второй раз подряд.

— Сафонов играет роль первой скрипки в одном из лучших клубов мира. Он двукратный победитель Лиги чемпионов, единственный среди россиян. Человек, который заставил соперника ошибаться в серии пенальти.

Мы уже до того дожили, что анализируем, виноват ли он в том, что пропустил первый мяч. Хотя там 50 на 50. Мы говорим, что Сафонов — вратарь‑стена, который не должен ошибаться. Футбол — социальное явление, и в этом социальном явлении он не просто преуспел, а блестяще играет роль первой скрипки в одном из лучших клубов мира, ему уже трофеи складывать некуда — столько навыигрывал.

Гордимся Матвеем. Он сейчас, безусловно, лицо российского спорта, как и Овечкин. Но есть маленькое «но». Футбол — это не хоккей, футбол — социальное явление, отдельный мир с великой конкуренцией. Он сейчас вместе с Овечкиным — спортсмен номер один в мире, представляющий Россию.

— Сафонов дважды с «ПСЖ» взял Лигу чемпионов, выигрывал и чемпионат Франции — не кажется ли вам, что Матвею пора искать новый вызов?

— Какие вызовы искать? Пусть по второму и по третьему разу все выиграет. Разве Фелпс искал для себя новые вызовы? А Латынина искала? Матвей — профессиональный вратарь, будет прекрасно, если он будет восьмикратным обладателем Лиги чемпионов. Что ему теперь в Саудовскую Аравию или обратно в «Краснодар» за новыми вызовами переходить?

— В АПЛ, например, можно было бы, там конкуренция выше.

— Можно было бы, но лучший клуб мира не из Англии, а из Франции, и в нем играет Сафонов, — сказал Губерниев.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше