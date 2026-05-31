Монтелла мог покинуть сборную Турции год назад: «Отказался от мечты, которую всегда лелеял — тренировать “Рому”

Итальянец дошел с Турцией до четвертьфинала Евро-2024 и вывел ее на ЧМ-2026.
«Монтелла обычно включал в свои контракты пункт о возможности ухода, если “Рома” сделает предложение, но в его контракте со сборной такого пункта не было.
Мы собирались проводить матч плей-офф Лиги наций против Венгрии [в марте 2025-го], когда поступило предложение от «Ромы». Он подошел к нам и сказал, что хотел бы рассмотреть это предложение, особенно в случае плохих результатов в плей-офф. Это было так вежливо!
Я сказал ему, что пока я здесь, будем продолжать с ним работать. Он отказался от мечты, которую всегда лелеял — тренировать «Рому», — сказал Хаджиосманоглу Fanatik.