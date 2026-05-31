Булыкин о двух победах Сафонова в ЛЧ: «Вряд ли кто‑то повторит такое среди россиян. Он один из прославленных наших спортсменов»

Дмитрий Булыкин оценил вторую подряд победу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс‘’

— Как оцените достижение Сафонова, который стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов?

— Просто супер. Думаю, вряд ли кто‑то такое повторит. Он основным вратарем играл. В двух моментах напугал соперников, и они промазали по воротам. Конечно, он красавчик.

— Теперь наверняка можно сказать, что Матвей — главное лицо российского футбола, а, быть может, и спорта?

— Он и был им, когда первый раз взял Лигу чемпионов и брал трофеи во Франции. А сейчас это подтвердил, и это здорово. Он один из прославленных наших спортсменов.

— Из действующих, наверное, только с Овечкиным поспорить может?

— Футбол — спорт номер один. Овечкину тоже, конечно, надо отдать должное, в хоккее творит чудеса, но это футбол, Сафонов — молодец, — сказал бывший футболист сборной России.