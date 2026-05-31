Дзюба о Данииле Медведеве: «Ему нужно менять стиль игры. Он постоянно стоит на задней линии»

Ранее Медведев выбыл в первом круге «Ролан Гаррос», проиграв в пяти сетах 97-й ракетке мира Адаму Уолтону.
"Теннисисты очень специфические, творческие личности. Они талантливые, но мнительные, поэтому самое главное — менталку надо, конечно, прокачать. Я с большим уважением отношусь к Дане, мы с ним знакомы. Он большой теннисист.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что ему нужно менять стиль игры. Я понимаю, что невозможно сразу поменять, может быть только хуже, но под него все подстроились. Он постоянно стоит на задней линии, с его габаритами нужно постоянно рвать ритм. Подрезать, выходить к сетке, то есть быть непредсказуемым и разнообразным, что-то придумывать", — цитирует слова Дзюбы ТАСС.