Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Швейцария
0
:
Иордания
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.60
П2
17.50
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.60
П2
4.73
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.75
П2
18.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.39
П2
2.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Пойет о том, что Роналду считает Лигу 1 слабее чемпионата Саудовской Аравии: «Он не может говорить иначе. Полагаю, он имеет в виду несколько топ-клубов — другие не смогут играть даже в Чемпионшипе&r

Бывший главный тренер саудовского клуба «Аль-Халидж» Густаво Пойет ответил на вопрос о сравнении французской Лиги 1 и чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Спортс‘’

— Роналду начал большую дискуссию во Франции, несколько лет назад сказав, что чемпионат Саудовской Аравии имеет более высокие стандарты, чем французская Лига 1. Как человек, который тренировал и там, и там, что вы думаете про разницу между лигами?

— Полагаю, Криштиану имеет в виду четыре или шесть топ-клубов Саудовской Аравии. Я думаю, клубы из нижней части турнирной таблицы не смогут играть в Лиге 1: они будут стоять на вылет уже в первой половине сезона. Он сам играет в одной из сильнейших команд, разумеется, они будут конкурентоспособны (смеется). Я тренировал одного из аутсайдеров, «Аль-Халидж».

Если сравнивать их с «Бордо», который я тренировал в 2018, то, при всем уважении, у французского клуба будет большое преимущество. Не могу сравнить [ «Бордо»] с «Аль-Насром», поскольку не тренировал их игроков, но между двумя моими командами разница громадная. Не думаю, что кто-то из команд нижней половины таблицы их чемпионата сможет обыграть «Бордо», с которым я финишировал на 6-м месте во Франции.

Сейчас я понимаю, что Роналду не может говорить обратное, потому что ему нужно формировать имидж саудовского футбола. Я даже не думаю, что шесть худших команд их чемпионата смогут играть в английском Чемпионшипе. Я думаю так, смотря на их игру: футболисты играют вразнобой и в обороне, и в атаке.

И в атаке, и в обороне! Я видел игру между «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуном», потрясающая игра, я серьезно. Топ-уровень. Я думаю, про это Роналду и говорит.

Он легко забывает команды, которые побеждает (смеется), — сказал Пойет.

Густаво Пойет покинул «Аль-Халидж» в мае спустя месяц после назначения.