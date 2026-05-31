Пойет о том, что Роналду считает Лигу 1 слабее чемпионата Саудовской Аравии: «Он не может говорить иначе. Полагаю, он имеет в виду несколько топ-клубов — другие не смогут играть даже в Чемпионшипе&r

— Роналду начал большую дискуссию во Франции, несколько лет назад сказав, что чемпионат Саудовской Аравии имеет более высокие стандарты, чем французская Лига 1. Как человек, который тренировал и там, и там, что вы думаете про разницу между лигами?
— Полагаю, Криштиану имеет в виду четыре или шесть топ-клубов Саудовской Аравии. Я думаю, клубы из нижней части турнирной таблицы не смогут играть в Лиге 1: они будут стоять на вылет уже в первой половине сезона. Он сам играет в одной из сильнейших команд, разумеется, они будут конкурентоспособны (смеется). Я тренировал одного из аутсайдеров, «Аль-Халидж».
Если сравнивать их с «Бордо», который я тренировал в 2018, то, при всем уважении, у французского клуба будет большое преимущество. Не могу сравнить [ «Бордо»] с «Аль-Насром», поскольку не тренировал их игроков, но между двумя моими командами разница громадная. Не думаю, что кто-то из команд нижней половины таблицы их чемпионата сможет обыграть «Бордо», с которым я финишировал на 6-м месте во Франции.
Сейчас я понимаю, что Роналду не может говорить обратное, потому что ему нужно формировать имидж саудовского футбола. Я даже не думаю, что шесть худших команд их чемпионата смогут играть в английском Чемпионшипе. Я думаю так, смотря на их игру: футболисты играют вразнобой и в обороне, и в атаке.
И в атаке, и в обороне! Я видел игру между «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуном», потрясающая игра, я серьезно. Топ-уровень. Я думаю, про это Роналду и говорит.
Он легко забывает команды, которые побеждает (смеется), — сказал Пойет.
Густаво Пойет покинул «Аль-Халидж» в мае спустя месяц после назначения.